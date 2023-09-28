Военнослужащие ВСУ сдались в плен и попали на камеру Минобороны показало сдачу в плен солдат ВСУ у Работино и Пятихаток

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении, сообщает Минобороны РФ в Telegram. На опубликованной ведомством записи видно, как украинские военные выходят из укрытия с поднятыми руками.

Продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих, — отмечается в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, выбор — сдаться в плен российским военнослужащим — солдаты ВСУ делают, поскольку понимают преувеличенные возможности боевой техники, которую Украине поставляет Запад.

Группа солдат ВСУ ранее сдалась в плен российским бойцам на направлении Сватово — Кременная. Предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал.

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал NEWS.ru, что российских солдат и офицеров, находящихся в плену на Украине, значительно меньше, чем украинских военнопленных на территории РФ. По его словам, число украинцев, сдающихся на линии соприкосновения СВО, постоянно растет, а россияне в плен не сдаются.