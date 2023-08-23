Медведев оценил западную трофейную технику Медведев: в западной военной технике нет ничего особенного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать такое же и еще лучше, написал в статье для газеты «Аргументы и факты» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Материал посвящен событиям 2008 года. Он также дал оценку военно-промышленному комплексы РФ на основании форума «Армия — 2023».

Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нём особенного нет. Можем так же или лучше, — указал политик.

Он также подчеркнул, что ВПК РФ имеет большой технологический и производственный потенциал. По словам зампреда Совбеза, в ходе форума «Армия — 2023» российские оружейники «это еще раз наглядно продемонстрировали».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать западной технике, именно поэтому украинской армии не удается достичь каких-либо успехов в ходе контрнаступления. При этом он отметил, что недооценивать западную технику нельзя, так как среди нее попадаются хорошие экземпляры.

Он также отмечал, что капитуляция поможет Украине прийти к миру. Однако, по его мнению, этому мешают США, желающие безраздельно властвовать, ради чего не жалеют украинцев.