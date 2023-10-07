Опубликовано видео точного удара вертолета ВС РФ по позициям ВСУ

Фото: МО РФ

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Вооруженных сил России уничтожил позиции ВСУ на Запорожском направлении, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Экипаж точным ударом управляемой ракеты ликвидировал замаскированную в лесу бронетехнику украинских военных.

Бои на Запорожском направлении: «Аллигаторы» продолжают свою охоту на украинскую технику, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ понесли потери в живой силе и технике, а войска ВС РФ заняли позиции на местах отступления противника.

На северном фланге Артемовского направления российские войска улучшили свои позиции. Пушилин отметил, что зафиксировано расширение серой зоны примерно на 200 метров. В последние дни бойцы ВСУ предпринимали попытки вытеснить подразделения ВС РФ по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка, но все они были нивелированы. Глава ДНР ранее сообщал, что ВСУ могут начать наступление против российских военных на Ореховском и Угледарком направлениях, где наблюдалось скопление сил противника.