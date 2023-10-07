В ДНР рассказали, чем закончилась попытка ВСУ атаковать у Приютного Пушилин: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Подразделения Вооруженных сил России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Приютное на Угледарском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате боестолкновения противник понес потери в живой силе и технике.

Видели попытки атаковать. Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе, — сказал Пушилин.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов также сообщал, что ВС РФ пресекли две попытки выдвижения украинской пехоты на Южно-Донецком направлении. В ходе противостояния удалось поразить узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ в Новомихайловке. Кроме того, противник потерял БМП-2, самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять минометных расчетов.

До этого, по словам главы ДНР, украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку атаковать позиции Вооруженных сил России в районе населенного пункта Торское. Также Пушилин сообщил о провалившейся попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заметил, что российские военные стали интенсивнее наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Активность ударов особенно возросла на участке фронта от Сватово до Лисичанска.