Пушилин предрек новое наступление ВСУ Пушилин счел, что ВСУ пойдут в новое наступление в октябре

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре могут начать новое наступление против российских сил, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что на Ореховском и Угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия, — сказал он.

Ранее анонимный источник РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал «с кураторами из США и Великобритании» план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр, утверждает аноним.

До этого эксперт Василий Дандыкин оценил мобилизационный потенциал Украины примерно в 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое количество людей возможно призвать, если привлекать к военной службе ограниченно годных. Эксперт предположил, что «под раздачу» могут попасть и украинские женщины. Причем, на фронт их будут отправлять не медработниками, а «в окопы». При этом Дандыкин усомнился в том, что ВСУ смогут соответствующим образом подготовить новобранцев к весне.