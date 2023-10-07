Пушилин рассказал об улучшении позиций на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные улучшили свои позиции на северном фланге Артемовского направления, рассказал РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, серая зона теперь расширена на сотни метров.

На Артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы. На северном фланге мы даже фиксируем расширение серой зоны, улучшение позиций — порядка 200 метров, — сказал Пушилин.

Он добавил, что ВС России отразили атаку украинской армии в районе Приютного на Угледарском направлении. Там противник был отброшен на исходные позиции и при этом понес потери в живой силе и технике, уточнил Пушилин.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы около 60 солдат из трех бригад ВСУ. Савчук добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных наряда РСЗО HIMARS. Кроме того, было подавлено свыше 20 артиллерийских расчетов ВСУ в результате контрбатарейной борьбы и уничтожено два командно-наблюдательных пункта противника.