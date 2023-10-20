Стало известно о крупном ракетном нападении ВСУ на российские регионы Сальдо: ВСУ напали на Крым и Приазовье

Фото: МО Украины

Силы ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С200.

В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе — переделанных С200, — говорится в сообщении.

Он отметил, что только над территорией Херсонской области средства ПВО сбили пять ракет. Три ракеты были сбиты в Каховском и две — в Геническом округе.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Донецкой Народной Республике в результате обстрела одного из поселков пострадала пожилая женщина. Зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов — Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район.

Также ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. В городе дважды объявлялась воздушная тревога. Ракету ВСУ сбили в районе Кара-Кобы, уточнил позже Развожаев. Ее боевая часть сдетонировала на земле в поле. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

В Белгородской области 19 октября зафиксировали свыше 100 прилетов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. От обстрелов повреждены частный дом и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших.