Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе Губернатор Развожаев: ЧФ отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки

Фото: t.me/kchf_ru

Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, все службы привели в состояние боевой готовности. Очевидцы в свою очередь сообщают в социальных сетях о взрывах.

В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется, — заявил он.

Губернатор также сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы сбили ракету. Никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, — добавил Развожаев.

Глава города попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Развожаев также сообщил об отмене объявленной до этого воздушной тревоги.

Ранее жителей Севастополя предупредили о громких звуках из-за учений в районе Северного и Южного молов. Как заявлял Развожаев, военные Черноморского флота будут использовать реактивные бомбометы. Местных жителей призвали не поддаваться панике. Учения проходили утром 18 октября.