ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов

Фото: МО Украины

В Белгородской области 19 октября зафиксировали свыше 100 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова, размеченной в его Telegram-канале. От обстрелов повреждены частный дом и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка — шесть. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле, — сообщил глава региона.

По его словам, минометные снаряды были также выпущены по селам в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском районах, а также по Валуйскому городскому округу. Кроме того, ВСУ сбрасывают по ним мины с беспилотников.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Донецкой Народной Республике в результате обстрела одного из поселков пострадала пожилая женщина. Зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов — Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район.

Также ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. В городе дважды объявлялась воздушная тревога. Ракету ВСУ сбили в районе Кара-Кобы, уточнил позже Развожаев. Ее боевая часть сдетонировала на земле в поле. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.