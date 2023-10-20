ВСУ высадились на левый берег Днепра или нет? Что пишут военкоры 20 октября

Фото: Flickr/Gage Skidmore

Слова Джо Байдена о «победе Украины», ситуация на Херсонском направлении, попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра, требование Елены Зеленской к Google, уничтожение украинского вертолета Ми-8 у Бахмута — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

Евгений Поддубный прокомментировал слова Джо Байдена о необходимости «победы Украины»

«Сохранить однополярный мир любой ценой — это, по сути, был главный тезис из вчерашнего обращения Байдена к нации. Ничего принципиально нового Байден не озвучил, лишь еще раз повторил несколько избитых клише — якобы безопасность Америки и мира в целом зависит от победы Украины, а теперь еще и Израиля. Поставки оружия и финансовые вложения в Украину и Израиль, по мнению Байдена, это „хорошие инвестиции“, которые обеспечат дивиденды будущим поколениям американцев. Так называемые предупреждения, прозвучавшие в адрес России, тоже не несли ничего нового, но еще раз продемонстрировали, что отстаивать свою однополярную демократию Вашингтон будет исключительно оружием, не задумываясь о рисках и последствиях», — отметил военкор.

«Военная хроника» рассказала, удалось ли ВСУ захватить левый берег Днепра в Херсонской области

«В некоторых источниках встречаются заявления, что ВСУ чуть ли не захватили инициативу в боевых действиях на Херсонском направлении, поэтому разберем эту информацию поэтапно. Целью ВСУ в случае с проходом через реку Конку и последующим выходом на Крынки является создание шума и отвлечение сил на ликвидацию активности. При этом сил для проведения полноценной десантной операции мало, а сама она требует привлечения значительного количества понтонной техники. Ангары с этой техникой регулярно уничтожаются ВКС РФ», — сообщил источник.

По словам авторов канала, встречаются сообщения в СМИ о том, что ВСУ используют якобы плохое тактическое оснащение подразделений ВС РФ на левом берегу Днепра, чтобы наносить удары.

«Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на обычные суточные потери ВСУ на 100-километровом участке Херсонской области от Кизомыса на юго-западе до Берислава на северо-востоке. С учетом работы боевой авиации, артиллерии, расчетов FPV-дронов, ПТРК и других средств поражения потери ВСУ убитыми и ранеными только на этом участке доходят до 400 человек в день, что равно минимальной численности батальона», — пишет источник.

Фото: МО Украины

«Военная хроника» сделала вывод, что полномасштабная десантная операция ВСУ с переправой на левый берег Днепра пока не состоялась.

«На данном этапе активность ДРГ ВСУ проявляется с одной целью: создать видимость наступления там, где проводить его в разы сложнее, чем в Запорожье или на любом другом направлении фронта протяженностью 1 тыс. км. Вполне вероятно, что появление украинских ДРГ и ответные удары по ним связаны с подготовкой удара в другом месте, который сейчас командование украинской армии пытается прикрыть шумом вокруг Херсонской области», — добавили авторы канала.

Александр Коц: «Елена Зеленская попросила представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика»

«На встрече с ними жаловалась, что при запросе из РФ полуостров показывается российским, а из Европы отмечается как спорная территория. Муж и жена — одна сатана. Пока президент с протянутой рукой бьет поклоны заморским хозяевам, первая леди униженно просит представителей частной компании перекрасить Крым на картах. Оба, несомненно, очень достойно представляют свою страну в международной политике и бизнесе. Но если бывший комик еще может хоть что-то выклянчить на Западе, то чего добьется его супруга, если в Google отнесутся к ней серьезно? Что, Крым по мановению пальцев программистов вновь станет украинским? А русский оккупант позорно бежит, подорвав за собой Крымский мост? Круче, чем в „Матрице“, сюжет получится», — удивился военкор.

«Рыбарь» рассказал об уничтожении вертолета ВСУ на Бахмутском направлении

«В Сети появилось видео уничтожения очередного украинского вертолета Ми-8. Характерные особенности местности и рельефа позволили определить, что он был сбит между селом Красное и городом Часов Яр к западу от Бахмута. Эпизод произошел сегодня утром. В кадр также попал второй борт, который сел рядом с рухнувшим вертолетом: скорее всего, его экипаж пытался найти выживших на месте крушения. Несмотря на относительно регулярные потери авиатехники, вертолетов у ВСУ еще хватает: за полтора года украинским ВВС поставили несколько десятков бортов из стран Восточной и Южной Европы, а США передали ранее предназначенные для Афганистана Ми-8», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

«Два майора» рассказали о текущей обстановке на Херсонском направлении

«Противник до сих пор пытается закрепится на окраинах населенного пункта Крынки. Сегодня ночью бойцы нашего 26-го полка пытались выбить противника с помощью четырех танков. Делали несколько накатов, но, к сожалению, противник крепко засел, плюс приходилось сразу отступать танками, так как по нам сразу артиллерия начинала работать. Связи до сих пор нет, крепко положили. Не знаю как, но ни у нас, ни у подразделений „Шторма Z“, которые стоят рядом с нами, связь не появилась. От этого и проблема по своевременному сообщению о целях противника. Также приходят сообщения про наращивание сил противника в районе Олешек. Пока держимся», — добавил источник.

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