ВС РФ получат САУ «Коалиция-СВ»: в чем ее уникальность, как поможет в СВО

Фото: Kremlin.ru

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Что о ней известно, поступит ли в серийное производство?

Почему САУ «Коалиция-СВ» можно назвать боевым роботом

Проект САУ «Коалиция-СВ» разрабатывался с середины двухтысячных годов. Головным разработчиком был нижегородский ЦНИИ «Буревестник» из состава НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

«Коалиция-СВ» представляет собой 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90. Экипаж — три человека. Возимый боезапас — 70 снарядов. Скорострельность — до 16 выстрелов в минуту, что выше, чему у аналогичных по калибру западных орудий.

Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Ожидается, что «Коалиция» заменит самоходные 152-миллиметровые установки дивизионного звена «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б».

«Самоходная гаубица „Коалиция-СВ“ — это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. Фактически это боевой робот, отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной», — рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

В средней части корпуса новейшей САУ располагается безлюдное боевое отделение. Процесс формирования выстрела и заряжание орудия производятся в автоматическом режиме, без участия экипажа.

В «Ростехе» также пояснили, что по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели.

«Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия», — резюмировал Оздоев.

Что говорят эксперты о новой САУ

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что «Коалиция-СВ» может стать самой дальнобойной САУ в Вооруженных силах России.

«„Коалиция-СВ“ — самая передовая на сегодняшний день, предположу, САУ в ВС РФ. Непревзойденная дальность стрельбы среди артиллерийских орудий ВС РФ, в том числе самоходных: активно-реактивный снаряд летит, предположу, на 70 км. Во-вторых, у нее полностью необитаемая башня, экипаж, кстати, из трех человек, управляет машиной из бронекапсулы с помощью цифровых систем, как в танке Т-14 „Армата“», — объяснил эксперт.

Литовкин предположил, что новейшая российская САУ может преодолевать практически любые преграды, в том числе неглубокие водные.

«Предположу, что „Коалиция“ может вести веерную стрельбу, посылая снаряд один за другим с небольшими отклонениям в траектории полета, но с попаданием в одну цель», — рассказал он.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

По мнению директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковника в отставке Юрия Кнутова, САУ «Коалиция-СВ» на данный момент является лучшей в мире.

«В чем ее особенность? Ну, во-первых, это достаточно надежное и мощное шасси, которое позволяет передвигаться по любым грунтам, независимо от погоды. Кроме того, само орудие, которое позволяет стрелять активно-реактивными снарядами на дальность до 70 км. На такой дальности на сегодняшний день не стреляет ни одно из орудий в мире», — заявил Кнутов в комментарии «Известиям».

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