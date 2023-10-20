КПП попал под удар в Брянской области: как ВСУ атакуют РФ 20 октября Шесть сел в Белгородской области попали под артиллерийский удар со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать и атаковать беспилотниками объекты на российской территории. В Брянской области ВСУ ударили дроном-камикадзе по топливной цистерне в районе приграничного КПП. Территория ДНР подверглась обстрелам 36 раз. А в Белгородской области под артиллерийский удар попали шесть сел. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Приграничный КПП обстреляли в Брянской области

Украинские военные запустили дрон-камикадзе по приграничному автомобильному пункту пропуска «Троебортное» в Брянской области, сообщил утром 20 октября Telegram-канал SHOT. Беспилотник попал в тягач с топливной цистерной.

По данным канала, цистерна была пустой, поэтому мощного взрыва не последовало. В результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

Человек пострадал при обстреле поселка в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).

Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки и Макеевки, а также Ясиноватский район. В результате в поселке Минеральное пострадал мужчина 1956 года рождения. В Куйбышевском районе Донецка повреждения получили два здания: жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.

На Донецком направлении украинская армия за сутки совершила 26 обстрелов артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении — семь обстрелов из РСЗО снарядами калибра 152 миллиметра. А на Ясиноватском направлении зафиксировали три прилета снарядов калибра 155 миллиметров. Всего за сутки по территории ДНР выпустили 127 различных боеприпасов.

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Накануне днем обстрелу подвергся город Токмак в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Попытки нанести удары ВСУ предприняли в 11:40 и 14:20. Все снаряды были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Информации о последствиях на земле не поступало.

Кроме того, 19 октября украинские войска продолжали наносить удары и по другим населенным пунктам региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Новопокровка, Луговое, Жеребянки, Нестерянка, Копани, Сладкая Балка, Ильченково, Вербовое и Новопокровка.

Шесть сел Белгородской области обстреляли артиллерией

За прошедшие сутки шесть сел Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинской артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удар попали села Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района. Там зафиксировали один и шесть прилетов соответственно. Четыре и два артиллерийских снаряда упали на окраинах сел Теребрено и Вязовое Краснояружского района. Во всех случаях обошлось без последствий.

Еще десять прилетов на окраине поселка Красная Яруга Краснояружского района. Никто не пострадал. На гражданских объектах повреждений обнаружено не было.

32 раза украинская артиллерия ударила по селу Карабаново Валуйского городского округа. Никто из местных жителей не пострадал. В одном из частных домов тем не менее выбило стекла. Также была нарушена работа линии электропередачи, сейчас она уже восстановлена.

Фото: МО Украины

Между тем над селами Никольское, Ястребово и Варваровка Белгородского района средствами ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа. В селе Цаповка Борисовского района ВСУ с помощью БПЛА коптерного типа сбросили два взрывных устройства. Последствий на земле не зафиксировано.

Украинские войска обстреляли из минометов села Лозовая Рудка (два прилета) и Богун-Городок (девять прилетов) Борисовского района, Дроновка (12 прилетов), Козинка (три прилета) и Сподарюшино (шесть прилетов) Грайворонского городского округа. Минометным обстрелам подверглись село Новая Таволжанка (два прилета), а также села Середа, Белянка и пункт пропуска «Шебекино» в Шебекинском городском округе — по три прилета. Обошлось без последствий.

Кроме того, ВСУ из гранатомета обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе. Там зафиксировали 10 прилетов. Пострадавших, жертв и разрушений зафиксировано не было.

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