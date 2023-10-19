В Госдуме призвали запретить игру World of Tanks из-за помощи ВСУ Депутат ГД Драпеко: игру World of Tanks надо запретить из-за помощи ВСУ

Фото: Lesta Games

В России следует ограничить доступность онлайн-игры World of Tanks, поскольку ее производитель собирает деньги на нужды ВСУ, заявила в комментарии NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Компания Wargaming выпустила заявление, в котором сообщила, что будет собирать средства на военную помощь Киеву за счет внутриигровых покупок.

Игра World of Tanks, которая зарабатывает большие деньги на россиянах, объявляет о сборе средств для Украины, а значит, нельзя позволять этой компании за наш счет увеличивать прибыль. Я считаю, что нужно запретить им работать на территории нашего государства. У нас есть специальный профильный комитет, который как раз занимается такими вопросами, а также Министерство цифрового развития. Нужно просто обратиться, чтобы они приняли решение их исключить, — заявила Драпеко.

Летом сообщалось, что американская компания Mars могла пожертвовать на Украину около $25,5 млн. В компании утверждают, что деньги направлялись на гуманитарные цели. Однако, по информации российской прокуратуры, их могли использовать для финансирования ВСУ.