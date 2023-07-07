Стало известно, сколько денег компания Mars перевела на Украину Mars пожертвовала Украине не меньше $25,5 млн

Американская компания Mars могла пожертвовать на Украину около $25,5 миллионов, передает РИА Новости. В компании утверждают, что деньги направлялись на гуманитарные цели. Однако по информации российской прокуратуры, их могли использовать для финансирования ВСУ.

На сайте Mars отмечалось, что деньги и продукты распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, «ООН-женщины» (структура ООН по гендерному равенству) и другие гуманитарные организации. Компания также сообщала о создании фонда для прямых пожертвований сотрудниками.

7 июля прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, которая выпускает продукты питания и корма для животных, по подозрению в финансировании ВСУ. Кроме того, компанию проверят на предмет уплаты налогов.

С просьбой проверить деятельность компании в прокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что Mars зарабатывает в России миллиарды и, прикрываясь гуманитарными целями, спонсирует Украину.

Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever, куда входят бренды Domestos, Lipton, Axe и Dove. Причиной стало то, что компания не закрыла свой бизнес в России. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.