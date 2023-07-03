Украина заподозрила «туалетного утенка» в спонсировании ВСУ Украина внесла Unilever в список «спонсоров войны»

Фото: Shutterstock

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever, сообщается в Telegram-канале ведомства. В НАПК отметили, что компания не закрыла свой бизнес в России. Концерн является одни из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. В него входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и т.д.

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. <...> Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, — указано в сообщении.

Ранее НАПК внесло американского производителя кондитерских изделий Mondelez International в список «спонсоров войны». Такое решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой покинуть российский рынок.

На Украине заявили, что интересы компании в России представляет ООО «Мондэлис Русь», которое владеет тремя заводами в стране. Холдинг отреагировал на просьбу НАПК формально, заявив, что приостановлены инвестиции и рекламные кампании. Mondelez International владеет торговыми марками Oreo, Milka, Picnic, TUC и Alpen Gold.