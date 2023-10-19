Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель Донецкой Народной Республики (ДНР) получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Минеральное вблизи Ясиноватой, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины. Накануне при обстреле пострадала жительница поселка Верхнеторецкое.

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Минеральное ранен мужчина 1956 года рождения, — говорится в сообщении.

В минувшие сутки артиллерия ВСУ 35 раз обстреливала территорию ДНР. В общей сложности было выпущено 107 снарядов калибра 152 мм и 155 мм. Пять обстрелов пришлись на Ясиноватовское направление.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли детский сад в селе Гончаровка Луганской Народной Республики. В тот момент там находились воспитанники. Дети не пострадали, но погиб мужчина, работавший в дошкольном учреждении охранником.