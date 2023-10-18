ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

За последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 35 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 107 снарядов.

На Донецком направлении зафиксированы 22 обстрела с использованием артиллерии калибра 155 мм, включая применение кассетных боеприпасов. В Горловке украинская армия осуществила восемь обстрелов из артиллерии калибра 152 мм, а на Ясиноватском направлении — пять артиллерийских обстрелов снарядами калибра 155 мм, также с применением кассетных боеприпасов.

Артиллерийские атаки охватили пять населенных пунктов на территории республики: Горловку, Гольмовский, район Ясиноватского, Донецк и Макеевку. За отчетный период информация о пострадавших среди мирного населения не поступила.

20 сентября SHOT сообщил, что украинские военные выпустили пять снарядов из танка калибра 125 мм по селу Случовск. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Кроме этого, ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области. По сведениям канала, это произошло 19 сентября около 23:00 мск. Минобороны России не комментировало произошедшее.