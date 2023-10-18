Мирный житель погиб при обстреле детского сада в ЛНР

Фото: t.me/gubernator_46

Мирный житель Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб при обстреле украинскими войсками детского сада в селе Гончаровка, сообщается в Telegram-канале администрации Сватовского района. Исполняющая обязанности главы администрации Людмила Русанова взяла под личный контроль устранение последствий обстрела и оказание помощи пострадавшим, но их число не называется.

Сегодня, 18 октября, около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, погибший работал охранником в дошкольном учреждении. В оперативных службах ЛНР агентству рассказали, что в момент обстрела в детском саду находились воспитанники.

Ранее сообщалось, что при обстреле населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) тяжелое ранение получила 65-летняя местная жительница. Кроме того, был поврежден частный жилой дом. ВСУ выпустили по населенному пункту 10 ракет из реактивной системы залпового огня.