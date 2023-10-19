В Белгородской области сбили очередной беспилотник Губернатор Гладков: в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения БПЛА в регионе. По данным военных, это произошло около 22:00. Беспилотник принадлежал ВСУ и был запущен с целью проведения террористической атаки по объектам на территории России.

Днем ранее Гладков также сообщал о сбитом БПЛА самолетного типа. Минобороны РФ информацию о пресечении атаки на Белгородскую область подтвердило. Это произошло, по данным ведомства, примерно в 20:00 мск. Кроме того, два села в Белгородской области — Архангельское и Новая Таволжанка — остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. По словам Гладкова, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

В ночь на среду, 18 октября, дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили группу из 28 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря. Похожая ситуация наблюдалась и в ночь на воскресенье, 15 октября. При попытке Вооруженных сил Украины атаковать российские регионы ВС РФ сбили в воздухе 27 квадрокоптеров.