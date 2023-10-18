Обстрел ВСУ оставил без света два села под Белгородом Гладков: Архангельское и Новая Таволжанка остались без света после обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Два села в Белгородской области — Архангельское и Новая Таволжанка — остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское, — написал губернатор.

Он добавил, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место. В ближайшее время они начнут устранять повреждения линии электропередачи.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа. Мирные жители при этом не пострадали. В Минобороны России информацию подтвердили частично, сообщив об одном уничтоженном украинском беспилотнике над территорией региона.

На прошлой неделе украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. В пяти населенных пунктах — Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка — частично пропало электроснабжение.