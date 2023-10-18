МО РФ: 28 украинских дронов попытались атаковать территорию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили группу из 28 украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, аппараты намеревались атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа, — отметили в оборонном министерстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на российские регионы в ночь на воскресенье, 15 октября. Как уточнили в военном ведомстве, всего сбили 27 беспилотников, из них восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской. Аппараты были уничтожены в воздухе, добавили представители ведомства.

Еще раньше ВСУ сделали попытку атаковать хранилище с топливом под Брянском. Как сообщало Минобороны РФ, над территорией области тогда были ликвидированы два украинских беспилотника. Первый БПЛА сбили из стрелкового оружия, второй — отключили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего он рухнул. Обломки дрона упали на одну из пустых цистерн.