В ЛНР сообщили о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ Марочко: число иностранных наемников в ВСУ заметно сократилось

Фото: МО Украины

Число иностранных наемников в рядах ВСУ заметно сократилось, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, иностранные ЧВК вывозят своих людей из зоны конфликта.

На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий, — сказал Марочко.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали их исключительно на Запорожском направлении. Их появление под Донецком может свидетельствовать о том, что противник оттягивает на Авдеевку часть сил с других направлений, считает он. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Коц связывает данный факт с тем, что у Киева не хватает людей и техники на весь фронт. При этом оставлять Авдеевку ВСУ не собираются и будут удерживать ее до последнего.

До этого сообщалось, что на Авдеевское направление ВСУ перебросили 1-ю отдельную танковую бригаду, 45-й и 63-й отдельные стрелковые батальоны. В то же время российские силы наращивают плотность артиллерийского огня и ударов с воздуха.