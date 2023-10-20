SHOT: дрон ВСУ влетел в топливную цистерну под Брянском

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали топливную цистерну на таможенном посту в Брянской области. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, тягач с цистерной находился вблизи автомобильного пункта пропуска Троебортное в Севском районе региона. Мощного взрыва в результате попадания беспилотника не произошло, так как цистерна оказалась пустая, уточняется в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что второй за день беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

Также сообщалось, что российским силам ПВО удалось сбить истребитель МиГ-29 украинских военных. Это произошло в районе населенного пункта Троицкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, был ликвидирован штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово. На Донецком направлении, по данным ведомства, ВС РФ уничтожили до 260 военных ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».