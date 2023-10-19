Российская ПВО за сутки сбила истребитель и штурмовик ВСУ Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Троицкого в ДНР, сказано в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале. Также российские военные ликвидировали штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово.

На Донецком направлении, по данным ведомства, ВС РФ уничтожили до 260 военных ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и американскую гаубицу М119. В свою очередь на Купянском направлении военные России отразили 11 атак ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили 61 украинский беспилотник, а также 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, авиационную бомбу JDAM и две ракеты С-200. В районе Авдеевки был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ на Купянском направлении. В результате атаки были уничтожены два минометных расчета, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Украинские военные также потеряли около 80 человек, три танка, два пикапа и БТР М113.

Как заявил до этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, подразделения украинских войск уничтожаются в трех котлах, созданных российской армией. По его словам, ситуация на поле боя контролируется военными РФ, а Украине грозят новые территориальные потери.