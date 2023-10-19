В США заявили об уничтожении подразделений ВСУ в трех котлах Риттер: ВС России уничтожают подразделения ВСУ в трех огромных котлах

Фото: МО РФ

Подразделения украинских войск уничтожаются в трех котлах, созданных российской армией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона. По его словам, ситуация на поле боя контролируется ВС РФ, а Украине грозят новые территориальные потери.

Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают, — сказал Риттер.

На прошлой неделе Риттер предсказывал ВСУ попадание в котлы в Запорожской и Харьковской областях. Тогда он отмечал, что Киев совершает ошибку, посылая туда новые войска, вместо того чтобы скомандовать отступление. Экс-разведчик добавил, что контрнаступление остановилось, а у ВСУ заканчиваются люди и вооружение.

Бывший американский дипломат Час Фриман в свою очередь заявил, что в попытках прорвать линию обороны ВС России Украина теряет уже третью армию. По его мнению, в ближайшее время следует ожидать перехода российских войск в наступление. Экс-дипломат также добавил, что надежды Киева на покровительство Запада до победного конца оказались напрасными.