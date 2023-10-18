«Израненная Украина»: в США озвучили истинное положение дел в зоне СВО Экс-дипломат Фриман: Украина скоро потеряет третью армию

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии и прямо сейчас теряют третью, пытаясь прорвать линию российской обороны, заявил Youtube-каналу Dialogue works бывший американский дипломат Час Фриман. По его мнению, Россия тем временем активно готовится к наступлению и осуществит его в скором времени.

По меньшей мере две армии были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских, — отметил Фриман.

Экс-дипломат заявил, что Киев зря надеялся на то, что Запад будет покровительствовать Киеву до победного конца. В результате президент Украины Владимир Зеленский получил лишь огромные потери и перспективу потерять выход к Черному морю, заключил Фриман.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что США ввязались в противостояние с Россией, не имея реальных шансов на успех. По его словам, спецоперация ВС РФ на Украине завершится победой и тогда Вашингтону останется лишь надеяться, что Москва простит «коллективные грехи» США. Соединенным Штатам повезло, что россияне не такие мстительные, как американцы. Это значит, что шанс на нормализацию отношений между странами еще имеется, заключил бывший военнослужащий.