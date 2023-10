ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, скоро они попадут в этих регионах в котлы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, у ВСУ заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановилось.