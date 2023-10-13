В США предсказали ВСУ новые котлы на поле боя Экс-разведчик Риттер: ВС России возьмут в котел ВСУ в двух областях

Фото: МО Украины

ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, скоро они попадут в этих регионах в котлы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, у ВСУ заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановилось.

Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают, — сказал он.

В августе Риттер уже предрекал провал Украине и утверждал, что ВС РФ при необходимости возьмут Харьков без особых усилий. Затем в сентябре он повторил, что действия ВСУ вокруг города терпят «полное фиаско». На данный момент Харьков все еще находится под контролем Украины.

11 октября военкоры сообщили о резкой активизации наступательных действий со стороны ВС РФ. Так, на Донецком направлении российские войска возобновили операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Также артиллерия группировки ударила по опорному пункту и позициям гранатометных расчетов АГС и СПГ около населенных пунктов Веселое и Писецкое.