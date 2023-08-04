Экс-разведчик США Риттер: Россия без усилий сможет взять Харьков

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы России «при необходимости» «без особых усилий» смогут взять Харьков, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом U.S. Tour of Duty. Он добавил, что украинская армия находится на грани провала. Американец убежден, что российский лидер Владимир Путин не стремится взять города Украины.

ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков, — сказал Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что российская армия близка к тому, чтобы нанести ВСУ стратегическое поражение. По его словам, Украина терпит поражение на всех направлениях, ее войска находятся на грани полного краха.

Вооруженные силы Украины не смогли прорвать российскую оборону, добавил он. На ситуацию не повлияли даже кассетные боеприпасы, переданные ВСУ Соединенными Штатами. По словам Риттера, эти снаряды оказались крайне неэффективны на поле боя.

Также он заявил, что обещания украинских властей прорваться к Азовскому морю и заставить РФ капитулировать благодаря переданному Западом оружию разбились о первую линию обороны России. По его словам, на этом фоне Соединенные Штаты Америки приказали Киеву закончить контрнаступление.