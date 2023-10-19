Минобороны: еще один беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО 19 октября пресекли вторую за вечер попытку украинских властей совершить террористическую атаку по российским объектам, используя БПЛА, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит около 22:30 мск над Белгородской областью.

19 октября около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — отмечается в сообщении Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские военные сбили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал. Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. В Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения БПЛА в регионе. По данным военных, это произошло около 22:00 мск.

Вячеслав Гладков 18 октября также заявлял о сбитом БПЛА самолетного типа. Минобороны РФ информацию о пресечении атаки на Белгородскую область подтвердило. Это произошло, по данным ведомства, примерно в 20:00 мск.