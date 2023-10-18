Самое грозное огнеметное оружие России на СВО

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Специальная военная операция на Украине показала, что в распоряжении ВС РФ есть образцы вооружений, которые пугают и Киев, и Запад. Среди них тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино», «Солнцепек» и «Тосочка» — они используют термобарические снаряды. По мнению военкоров и украинских пабликов, эти ТОС способны вызывать приступы паники среди уцелевших после ударов. Они входят в состав инженерных войск России и применяются еще со времен афганской войны 1979–1989 годов.

Также зарубежные эксперты отмечают высокую эффективность планирующих авиабомб ФАБ-1500, которые представляют из себя переделку обычных свободнопадающих бомб. ФАБ-1500 дешевле западных аналогов. По мнению иностранных СМИ, они стали одной из причин неудачи летне-весеннего контрнаступления ВСУ.

Мощным боевым инструментом, оказывающим также морально-психологическое воздействие на противника, эксперты признают и ударный вертолет Ка-52, который применяется в СВО с самого ее начала. Вертолет имеет бронирование основных узлов и показывает очень высокую живучесть в бою.

Эффективным оружием также называют дроны-камикадзе «Ланцет», которые производит российский концерн «Калашников». Благодаря постоянным усовершенствованиям, эти дроны трудно подавить средствами радио-электронной борьбы. «Ланцеты» имеют внушительную дальность действия, что позволяет наносить удары по противнику в его глубоком тылу.