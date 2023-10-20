Минобороны: ВС РФ уничтожили на Донецком направлении танк и 50 военных ВСУ

Фото: МО РФ

Группировка войск ВС России «Юг» уничтожила на Донецком направлении до 50 военных ВСУ, а также танк в районе Курдюмовки, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, авиация и артиллерия помогли отразить атаку подразделений 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Астафьев добавил, что артиллеристы «Юга» поразили огнем блиндажи и опорные пункты противника в районах Спорного и Белогоровки. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске. Контрбатарейная борьба завершилась ликвидацией различных гаубиц ВСУ: двух «Мста-Б», Д-20, самоходной гаубицы «Гвоздика» — в Александро-Шультино, а также двух Д-30 и М119 — в Антоновке.

Средствами противодействия поражены 12 беспилотных летательных аппаратов противника типа «Валькирия», «Катана», Mavic 3 и FPV в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка, Липовое, Подгорное, Новая Каменка, — уточнил офицер.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российские военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке. Кроме того, российские силы отразили несколько атак со стороны украинских штурмовых групп в районе Клещеевки.