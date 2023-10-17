Российские войска накрыли огнем позиции ВСУ с гаубицами из США и Польши Минобороны РФ: российские войска уничтожили в зоне СВО гаубицы из США и Польши

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

Российские военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. В сводке, которая опубликована на странице Минобороны РФ в Telegram-канале, также сказано, что российские силы отразили несколько атак со стороны штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 155-мм орудия американского производства М777, 155-мм орудие «Краб» польского производства, две 152-мм гаубицы Д-20 в Очеретино, Предтечино, Дылеевке и Семеновке, — передает Астафьев.

Кроме того, как заявил начальник пресс-центра группировки «Юг», ВС РФ поразили семь беспилотников ВСУ типа «Валькирия», «Лелека-100», «Мейвик-3» и FPV в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клиновое, Красногоровка, Пески.

Ранее стало известно, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы, российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.