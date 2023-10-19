В зоне СВО погиб казак Можаев с позывным Бабай: чем известен, где воевал Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации

Фото: Белореченское РКО/vk.com

Александр Можаев с позывным Бабай

На Запорожском направлении 18 октября погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай. Он получил известность в 2014 году во время боев за Славянск. О его смерти в Telegram-канале сообщил военкор Борис Рожин. Какие подробности известны?

Чем известен Бабай

Александр Можаев стал известным во время боев за Славянск в ДНР. Его часто снимали журналисты из-за колоритного внешнего вида. Именно благодаря внешности он получил позывное Бабай.

Можаев с 1995 по 1997 год служил в подразделении ПВО, а также вступил в казачье войско. В 2014 году приехал из Краснодарского края в Крым, потом отправился в Донбасс. Когда началась спецоперация, он ушел туда добровольцем, сообщает Telegram-канал Readovka.

Ополченцу было 46 лет. Обстоятельства его гибели неизвестны.

В пресс-службе Кубанского казачьего войска сообщили, что Можаев погиб, выполняя задачи в составе казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11).

«Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда „Кубань“ (БАРС-11) на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

Что о смерти Бабая говорят военкоры и журналисты

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал Бабая одним из символов «Русской весны» 2014 года.

«Запоминающаяся личность, харизма, кураж. Затем наступило затишье. Ушел добровольцем на фронт. Погиб на Запорожском направлении. Царствие Небесное воину Александру!» — написал он в авторском Telegram-канале.

Военный журналист Андрей Медведев тоже прокомментировал смерть Александра Можаева в Telegram-канале.

«Александр Можаев, он же казак Бабай. Один из ярких героев Русской весны 2014 года. Погиб на днях на Запорожском направлении. Царствия Небесного воину Александру», — написал он.

Журналист Дмитрий Стешин рассказал, что пересекался с Бабаем в 2015 году в донецком военкорском кафе «Легенда».

«Погиб казак Бабай, талисман, или по-модному — маскот Русской весны. Во время „славянского сидения“ я с ним не пересекался, но встретил его в 2015 году в донецком военкорском кафе „Легенда“ (закрыто ныне, хозяин занимается общепитом в Крыму). В 2015 году на Бабая сильно гнали. Бабаю не нужно было воевать, он просто показал всем друзьям и недругам главное — „поднялась исконная Русь, гаситесь, мрази!“. У него же облик, как с ругательных русофобских афишек просвещенной Франции XIX века или Германии на Первую мировую. Его образ — все застарелые континентальные страхи любителей „Дранг на Остен“. И оказалось все ровно — ушел Бабай, как положено казаку — погиб в бою „за други своя“. Помолитесь за него. Царства небесного воину Александру Можаеву. Мы будем тебя помнить, ты один из наших символов», — написал он в Telegram-канале.

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