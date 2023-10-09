Священнослужитель Алапаевского монастыря погиб в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Алапаевском мужском монастыре сообщили, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб священнослужитель Терентий. Представители монастыря рассказали «КП-Екатеринбург», что получили сообщение о смерти инока около шести часов вечера 8 октября. Тело должны привезти на Урал через неделю.

Вчера около шести часов вечера нам пришло SMS-сообщение. В нем было сказано, что погиб инок Терентий. Его опознали. Тело привезут на Урал через неделю. Он был насельником Алапаевского мужского монастыря, — уточнили в монастыре.

Священнослужитель отправился в зону специальной военной операции в декабре 2022 года, а до этого собирал гуманитарную помощь для беженцев. В Алапаевском монастыре были шокированы новостью о смерти инока. Православная активистка добавила в беседе с изданием, что у священнослужителя был свой фонд. По ее словам, в зоне СВО он помогал перевозить раненых. В одну из таких поездок в санитарный автомобиль попал снаряд. Активистка уточнила, что погибли все, кто находился внутри машины. Инока Терентия похоронят на территории Алапаевского монастыря.

Духовенство и верующие трех епархий Украинской православной церкви (УПЦ) ранее обратились к властям страны с просьбой остановить преследование священнослужителей. Президенту Украины Владимиру Зеленскому было направлено обращение, в котором также содержится просьба по наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.