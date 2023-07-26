Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей Духовенство трех епархий УПЦ призвало Украину остановить преследование священнослужителей

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям страны с просьбой остановить преследование священнослужителей, сообщил Telegram-канал УПЦ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому было направлено обращение, в котором также содержится просьба по наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой изменить меру пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО, — подчеркивается в сообщении.

Обращение с призывом прекратить преследование митрополита Павла 26 июля опубликовала также Кременчугская епархия. До нее с такой же просьбой выступили духовенство и монашество Ровенской епархии.

Украинские власти за последний год в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что британское председательство в Совбезе ООН стало настоящим позором. Он раскритиковал решение представителя Лондона не дать выступить предложенному Россией докладчику о ситуации с гонениями на УПЦ на Украине.