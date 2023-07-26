Полянский назвал британское председательство в Совбезе ООН позором

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Британское председательство в Совбезе ООН стало настоящим позором, заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС. Он раскритиковал решение представителя Лондона не дать выступить предложенному Россией докладчику о ситуации с гонениями на УПЦ на Украине.

Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку, — считает Полянский.

Он напомнил, что именно так вела себя Россия в год своего председательства в Совбезе. Однако Лондон в ряде случаев уже показал, что интересы НАТО и западных стран более важны, подчеркнул Полянский. Подтверждением своих слов он назвал сегодняшнюю ситуацию в Совбезе.

26 июля состоялись два заседания Совбеза ООН по Украине. Первое, созванное по инициативе РФ, было посвящено преследованию Украинской православной церкви. Великобритания заблокировала выступление на нем епископа УПЦ на покое Гедеона. Второе заседание было посвящено «разрушению Россией памятников культурного наследия Одессы». Представители РФ отказались выступать на нем.

Власти Украины в последний год проводят самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что на Украине со временем останется лишь одна православная церковь. Он добавил, что УПЦ придется решать, как устраивать отношения с Православной церковью Украины. У Церкви, которая разорвала связи с Московским патриархатом, с точки зрения канонического права неурегулированный статус, добавил он.