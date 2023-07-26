На Украине останется одна православная церковь

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине со временем останется лишь одна православная церковь, заявил глава госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в эфире всеукраинского телемарафона. Он добавил, что УПЦ придется решать, как устраивать отношения с Православной церковью Украины.

Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом, у нее с точки зрения канонического права неурегулированный статус. Разорвала с РФ и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы разорвали общение: с Константинополем, Александрией, Кипром и Элладой, — сказал Еленский.

Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что взятие под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла Лебедя является гонением на веру. Он подчеркнул, что это происходит при молчаливом согласии Запада.

14 июля украинский суд отправил митрополита Павла в СИЗО до 14 августа. До этого он находился под домашним арестом. Накануне СБУ сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также о повторном оправдании или отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины».