На Украине наместника Киево-Печерской лавры отправили в СИЗО Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа

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На Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Изменить подозреваемому Лебедю Петру Дмитриевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 14 августа 2023 года, — говорится в решении суда.

13 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также о повторном оправдании или отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Санкции по этим статьям предусматривают до 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители.