В РПЦ назвали гонением решение отправить митрополита УПЦ в СИЗО Представитель РПЦ Капшидзе: решение Киева отправить митрополита УПЦ Павла в СИЗО является гонением на веру

Фото: Столичнй благовестник/CC0/Wikimedia

Митрополит УПЦ Павел (Лебедь))

Взятие под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) являтся гонением на веру, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что это происходит при молчаливом согласии Запада.

Мы считаем, что это самое настоящее гонение на веру, потому что владыка Павел, наместник Киево-Печерской лавры не давал никакого предлога, чтобы обвинять его в нарушении каких-либо украинских законов. Его преследуют исключительно из-за того, что он не хочет передавать Киево-Печерскую лавру раскольникам, отстаивает права верующих и неприкосновенность святыни, — рассказал Кипшидзе.

Он добавил, что церковь имеет дело с самыми неприкрытыми и масштабными гонениями на православную веру, которые сравнимы разве что с безбожными гонениями 1920-1930 годов. Однако, по его словам, в то время был слышен осуждающий голос, в том числе со стороны западных христиан.

Сейчас же все происходит при полном молчании политических сил, которые громогласно заявляли о своей приверженности идеям защиты прав человека и религиозной свободы, в частности, — рассказал Кипшидзе.

Ранее митрополита Павла украинский суд отправил в СИЗО. До этого он находился под домашним арестом.