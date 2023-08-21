Звезда сериала «Нюхач» Хильский погиб в СВО: чем известен, за кого сражался

Фото: Социальные сети

Алексей Хильский

Актер сериала «Нюхач» Алексей Хильский погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. На чьей стороне сражался артист, что известно о его жизни и причине смерти?

О кончине 35-летнего актера сообщила в социальных сетях его супруга Надежда Хильская.

«Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин», — написала она.

Что известно о службе Хильского в ВСУ

В 2022 году артист взял паузу в профессии и отправился служить в ВСУ. Он рассказал в интервью украинскому телеканалу, что через 10 дней после начала СВО принял решение вывезти семью из Киева в западную часть Украины, где встал на учет в военкомат.

«Пришел. Мне говорят: „Готов сегодня ехать?“ Говорю: „Дайте хоть пару дней, чтобы жену подготовить“. Мне дали пару дней. Я сказал семье. Я не мог по-иному поступить, я не мог не пойти», — сказал он.

К ноябрю 2022 года артист имел звание главного сержанта взвода. С семьей за время службы он смог увидеться только тогда, когда получил ранение.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов после новости о смерти Хильского сообщил в своем Telegram-канале подробности его кончины.

«На Ореховском направлении Запорожского фронта погиб актер Алексей Хильский. Он служил режиму Зеленского в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ в должности старшего сержанта взвода разведывательной роты», — написал он.

По словам Рогова, Алексей Хильский был неоднократно ранен на фронте, однако ему не позволили уволиться в запас по состоянию здоровья.

«Хильский был два раза ранен, но ему не была дана возможность комиссоваться. Это всего лишь судьба одного человека из многих десятков тысяч вэсэушников, погибших с момента начала так называемого контрнаступа, одного из многих сотен тысяч, погибших в интересах Запада», — заявил автор поста.

Чем известен Алексей Хильский

Хильский родился 14 ноября 1987 года в Днепродзержинске. В 2010 году начал играть на сцене театра «Верим!» в Днепропетровске, совмещая службу в театре с учебой в театрально-художественном колледже.

«Сначала я пошел по стопам отца — поступил в металлургический колледж, потом сразу на третий курс института в Днепре. Театр в моей жизни появился случайно. Попалось объявление: „Набор в театр“. Я позвонил, меня взяли, и меня засосало. И последние 15 лет я посвятил театру», — рассказывал Алексей.

В 2016 году он начал сниматься в кино. Российскому зрителю он известен по ролям в сериалах «Нюхач» и «Подкидыши». На Украине он сыграл в адаптации турецкой мелодрамы «На твоей стороне» и ремейке «Ментовских войн». Алексей также появлялся в телепроектах «Загадка для Анны», «Крепостная», «Место под солнцем».

До 2022 года артист был вне политики. В эфире украинского телевидения он признался, что не думал, что когда-нибудь пойдет на фронт.

«Я слышал, что нужно готовить какие-то тревожные чемоданчики, что нужно иметь полный бак бензина в авто. Но я настолько не представлял, что в 2022 году такое может произойти! Я настолько не верил в это! Я думал — ну, это манипуляции, накручивание», — говорил артист.

В 2023 году на Украине стартовали съемки третьего сезона сериала «Вызов» о спасателях, Алексей Хильский был утвержден на главную роль.

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