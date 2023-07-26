В зоне СВО погиб полковник Нацгвардии Украины Поддубный заявил, что в зоне СВО ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович

Фото: Соцсети

Юрий Войналович

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали полковника Нацгвардии Украины Юрия Войналовича. По данным украинского реестра юридических лиц, до начала спецоперации он служил в штабе 22 бригады Нацгвардии.

В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович, — написал Поддубный.

24 июля стало известно, что в зоне СВО от серьезного ранения скончался командир «Ленинградского полка» из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России полковник Евгений Вашунин. Он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в окружении ВСУ, однако был ранен и отрезан от своих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава подмосковной Истры Татьяна Витушева сообщила, что ее муж, полковник Владимир Кузнецов, погиб в зоне спецоперации при исполнении воинского долга. Мэр подчеркнула, что ее супруг был истинным патриотом, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине. В Минобороны России эту информацию не комментировали.