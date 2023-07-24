Командир «Ленинградского полка» полковник Вашунин погиб в зоне СВО

Фото: assembly.spb.ru

Полковник Евгений Вашунин

Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин скончался в зоне СВО в результате серьезного ранения, говорится на сайте Законодательного собрания северной столицы. По словам главы Заксобрания Петербурга Александра Быльского, Вашунин принял решение прийти на помощь оказавшемуся в окружении ВСУ отряду «Шторм». Его бойцы вступили с украинскими военным в бой, сам Вашунин оказался отрезан от однополчан и серьезно ранен. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине, — говорится в публикации.

Отмечается, что полковник скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты.

Ранее глава подмосковной Истры Татьяна Витушева сообщила, что ее муж, полковник Владимир Кузнецов, погиб в зоне спецоперации при исполнении воинского долга. Мэр подчеркнула, что ее супруг был истинным патриотом, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине. В Минобороны России эту информацию также не комментировали.