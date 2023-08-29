Российский хоккеист погиб в зоне СВО Экс-хоккеист «Славутича» Гвоздик погиб на Запорожском направлении СВО

Фото: Хоккейный клуб «Славутич»

Артем Гвоздик

Бывший хоккеист смоленской команды «Славутич» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО, сообщается на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что ему было 35 лет.

23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок вратарь Артем Гвоздик. Ему было всего 35 лет. Он выступал за наш клуб в сезоне-2015/16. Артем воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ, — говорится в заявлении клуба.

Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне - Всероссийская) за команды «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул). Хоккеист в последнее время играл за команду ВДВ в Пскове, там же тренировал детей.