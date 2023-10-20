Стешин рассказал, откуда ВСУ взяли идею с наземными дронами Стешин заявил, что ВСУ взяли идею с наземными дронами у российских бойцов

Фото: МО Украины

Журналист Дмитрий Стешин заявил, что украинские военнослужащие начали использовать наземные дроны на фронте. В своем Telegram-канале он написал, что эту идею в прошлом году предложил российским бойцам военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников во время боев за Изюм.

Летом 2022, пропавший без вести под Изюмом Олег Мельников придумал использовать машинки на радиоуправлении для доставки взрывчатки, — написал Стешин.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на бойцов батальона «Восток» сообщил, что Вооруженные силы Украины делают ставку на дистанционное поражение на стыке Запорожья и ДНР. По их словам, подобную стратегию ВСУ применяют из-за отсутствия резервов. Положение на участке можно охарактеризовать мелкими стычками и артдуэлями, уточнили бойцы.

Вместе с тем сохраняется постоянный фактор угрозы в виде дронов-камикадзе: сообщалось, что ВСУ обзавелись наземными беспилотниками. По словам бойцов, прецедентов подобных атак на Запорожском участке фронта еще не было, однако на других направлениях уже сталкивались с подобными атаками.