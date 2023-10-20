Украина потеряла поддержку стран Глобального Юга FT: страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за конфликта в Израиле

Фото: МО Украины

Государства Глобального Юга, вопреки усилиям коллективного Запада, отказываются поддерживать Украину в свете палестино-израильского конфликта, пишет газета The Financial Times (FT). По ее данным, об этом заявил высокопоставленный дипломат страны — участницы «Большой семерки» (G7).

Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна. Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие, — подчеркнул дипломат.

Авторы статьи отметили, что реакция западных стран на удары по сектору Газа дали Глобальному Югу понять, что правила игры можно поменять. Это привело к тому, что мир разделился на два лагеря: сторонников и противников действий ЦАХАЛ. В это же время Украина оказалась на обочине информационной повестки.

FT также сообщает, что многие развивающиеся государства принимают сторону палестинского народа, поскольку рассматривают его борьбу как самоопределение и сопротивление американской гегемонии. При этом дипломаты США в беседе с газетой признались, что их беспокоит такое положение вещей. Однако Вашингтон не намерен пересматривать отношения с Израилем.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер предположил, что западные союзники Украины уже достигли предела в помощи ВСУ. По его словам, еще до конфликта на Ближнем Востоке в Европе появилось ощущение, что поддержка Киева уже не будет такой же активной, как прежде.