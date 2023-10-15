NYT: западный мир достиг пика в поддержке Украины

Фото: МО Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что западные союзники уже достигли пика в помощи ВСУ, пишет обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер. По его словам, еще до конфликта на Ближнем Востоке в Европе появилось ощущение, что поддержка Киева уже не будет такой же активной, как прежде.

Официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав еще 2 млрд долларов в виде немедленной военной помощи. Но еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе существовало сильное ощущение, что мир достиг «пика помощи Украине», что поддержка борьбы Киева с Москвой никогда больше не будет такой активной, как раньше, — указал обозреватель.

Вместе с тем в США, вероятно, распалась двухпартийная поддержка Украины. Сейчас многие другие страны стали использовать украинский вопрос для внутренней политической борьбы, что влияет на объемы поставляемой ВСУ помощи, подчеркнул Эрлангер.

Он напомнил, что обещания Европы, данные Киеву, уже не выполняются. В качестве примера обозреватель привел ситуацию с артиллерийскими снарядами: ВСУ заверили, что к марту они получат миллион боеприпасов, однако к октябрю их было передано всего 250 тысяч.

Одна из европейских стран уже полностью остановила поставки военной помощи ВСУ. Власти Словакии отказались от поддержки Киева на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина, подчеркнув, что уходящее бюрократическое правительство больше не сможет поставлять военную продукцию Украине.

Бывший разведчик США Скотт Риттер ранее сообщил, что у стран НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине. По его словам, ряд членов Альянса могут лишиться боеприпасов и техники через 10 дней в случае военного конфликта, в числе этих стран и США.