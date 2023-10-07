Правительство Словакии приняло решение остановить военную помощь Украине, сообщила европейская версия газеты Politico с ссылкой на свои источники. Отмечается, что власти отказались от поддержки Киева на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина.
Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину, — указано в сообщении.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи. Такое заявление она сделала после парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева.
Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что заявление Чапутовой было сделано на фоне усиления антиукраинских настроений и раскола по этому поводу среди стран Запада. При этом он выразил уверенность, что на Братиславу будут обязательно влиять.
Кроме того, по его словам, народ Словакии традиционно хорошо относился к России, и сегодня словаки видят в сотрудничестве с нашей страной больше плюсов, чем минусов, особенно в сфере экономики.
При этом аналитик высказал уверенность, что на Словакию обязательно будет оказано давление в вопросе поддержки Украины, так как ключевые западные страны считают недопустимым, чтобы страны «перебегали на неправильную сторону».