Европейская страна остановила военную помощь Украине Politico: правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский, Зузана Чапутова

Правительство Словакии приняло решение остановить военную помощь Украине, сообщила европейская версия газеты Politico с ссылкой на свои источники. Отмечается, что власти отказались от поддержки Киева на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина.

Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину, — указано в сообщении.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи. Такое заявление она сделала после парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева.

Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что заявление Чапутовой было сделано на фоне усиления антиукраинских настроений и раскола по этому поводу среди стран Запада. При этом он выразил уверенность, что на Братиславу будут обязательно влиять.

Кроме того, по его словам, народ Словакии традиционно хорошо относился к России, и сегодня словаки видят в сотрудничестве с нашей страной больше плюсов, чем минусов, особенно в сфере экономики.

При этом аналитик высказал уверенность, что на Словакию обязательно будет оказано давление в вопросе поддержки Украины, так как ключевые западные страны считают недопустимым, чтобы страны «перебегали на неправильную сторону».