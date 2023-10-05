Президент Словакии предложила отложить военную помощь Украине

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Зузана Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи, сообщает портал Dennik N. Такое заявление она сделала после парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева. По данным портала, минобороны Словакии планировало в ближайшее время передать Украине новый пакет помощи, пока премьер-министром остается Людовит Одор.

Словацкое СМИ отметило, что Чапутова не утвердила это решение и призвала дождаться формирования новой коалиции.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз больше не может отправлять вооружение Украине из своих запасов. Продолжение поставок поставит под угрозу собственную безопасность Брюсселя, уточнил один из европейских чиновников.

Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что до конца 2023 года ЕС планирует подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ, а также согласовать выделение Киеву еще €5 млрд на военную помощь в 2024 году.

Также сообщалось, что в ближайшее время США выделят Украине новый пакет военной помощи. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, так Вашингтон планирует подать «сигнал» о том, что он привержен поддержке Киева.