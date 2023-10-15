«Опустошило боезапасы»: в США рассказали о снижении боеспособности НАТО Экс-разведчик Риттер: у НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине

Фото: МО Украины

У стран НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. По его словам, ряд членов Альянса может лишиться боеприпасов и техники через 10 дней в случае военного конфликта, к таким странам относятся и США.

Суть в том, что НАТО полностью опустошило свои боезапасы. <...> У них почти не осталось ничего, что они могут отдать, не нанеся ущерба самим себе и не снизив свою боевую эффективность, — сказал Риттер.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что разгоревшееся противостояние между Израилем и Палестиной или иные глобальные события в мире не могут помешать ЕС оказывать помощь Украине. Пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Петер Стано в свою очередь подтвердил, что поддержка Киева не будет перенаправлена на другие нужды.

При этом одна из стран Европейского союза решила прекратить предоставлять помощь Украине. Речь идет о Словакии, которая на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина отказалась поставлять какую-либо военную продукцию для нужд ВСУ. Позицию правительства поддержала и президент страны Зузана Чапутова. Глава государства открыто выступила против передачи Украине нового пакета помощи.