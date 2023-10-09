В ЕС оценили перспективы помощи Украине на фоне войны в Израиле Представитель ЕК Мамер: война в Израиле не помешает Брюсселю поддерживать Киев

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Разгоревшееся противостояние между Израилем и Палестиной или иные глобальные события в мире не могут помешать ЕС оказывать помощь Украине, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. Он подчеркнул, что в этом нет «ни грамма сомнения», передает ТАСС.

Не думаю, что что бы там ни было сможет повлиять на поддержку, которую Европейский союз обязался оказывать Украине. Я это заявляю ясно и без каких-либо сомнений, — заявил Мамер.

Представитель ЕК также отметил, что военный конфликт в Израиле не станет помехой для европейских поставок вооружения и финансовой помощи Украине. Пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Петер Стано в свою очередь подтвердил, что поддержка Киева не будет перенаправлена на другие нужды.

При этом одна из стран Европейского союза решила прекратить предоставлять помощь Украине. Речь идет о Словакии, которая на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина отказалась поставлять какую-либо военную продукцию на нужды ВСУ. Позицию правительства поддержала и президент страны Зузана Чапутова. Глава государства открыто выступила против передачи Украине нового пакета помощи.